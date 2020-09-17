Молдова находится на 79 месте по развитию человеческого капитала

Анализ Всемирного банка показал, что до пандемии наибольшие успехи были достигнуты в странах с низким уровнем доходов.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Молдова занимает 79 место из 174 стран мира по развитию человеческого капитала, говорится в докладе Всемирного банка Human Capital Index за 2020 год.

Глобальный индекс человеческого капитала оценивает государства по степени развития человеческого капитала по шкале от 0 (наихудший) до 1 (наилучший). Показатель Молдовы равен 0,58 — это место наша страна делит с Румынией, Арменией, Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной и Саудовской Аравией.

На первом месте находится Сингапур с показателем 0,88. Ведущие позиции в рейтинге также занимают Гонконг, Япония, Южная Корея, Канада, Финляндия и Швеция.

Индекс человеческого капитала включает данные по здравоохранению и образованию, охватывающие 98% населения мира. Анализ показывает, что до пандемии большинство стран добились устойчивого прогресса, причем наибольшие успехи были достигнуты в странах с низким уровнем доходов.

"Без человеческого капитала страны не смогут ни добиться устойчивого экономического роста, ни сформировать контингент работников, готовых занять требующие повышенной квалификации рабочие места будущего, ни эффективно конкурировать на мировой экономической арене", — говорится в отчете Всемирного банка.

Человеческий капитал в терминологии Всемирного банка – это здоровье, навыки, знания и опыт населения. Инвестиции в людей в виде питания, охраны здоровья, качественного образования, создания рабочих мест и повышения профессиональной квалификации помогают развивать человеческий капитал, что имеет определяющее значение для искоренения крайней бедности и формирования более социально сплоченного общества.

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