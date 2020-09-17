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Испытания вакцины от COVID-19 в центре имени Н.Ф. Гамалеи.

В сотрудничестве с Россией: вакцину от коронавируса испытают в Белоруссии

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1912)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200917/31705698/v-sotrudnichestve-s-russia-vaktsinu-ot-koronavirusa-ispytayut-v-belorussii.html

В Белоруссии рассказали, как в стране будут проводиться испытания российской вакцины от коронавируса "Sputnik V".

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса поступил белорусской стороне, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава республики в Telegram-канале.

© Sputnik / AFK Sistema
Какие правила должны выполнять добровольцы при испытании вакцины "Sputnik V"
Для изучения документов в Минске сформирована экспертная группа, в ее состав вошли сотрудники предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" и ведущие специалисты-эпидемиологи.

Перед ними поставлена задача оценить "возможность получения достоверных данных об эффективности и безопасности" препарата. Кроме того, экспертам предстоит рассмотреть связанные с испытанием этические вопросы.

"Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
© Sputnik / AFK Sistema
"Sputnik V" хотят сделать доступным для всего мира
В белорусских тестах примут участие около ста добровольцев. Желающие могут подавать заявки на сайтах восьми минских и витебских организаций, выбранных в качестве исследовательских площадок.

Об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Sputnik V" Минск и Москва договорились несколько дней назад. На первых стадиях исследования препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% добровольцев и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень нейтрализующих вирус антител у привитых в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1912)

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