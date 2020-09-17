В сотрудничестве с Россией: вакцину от коронавируса испытают в Белоруссии

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса поступил белорусской стороне, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава республики в Telegram-канале.
Перед ними поставлена задача оценить "возможность получения достоверных данных об эффективности и безопасности" препарата. Кроме того, экспертам предстоит рассмотреть связанные с испытанием этические вопросы.
"Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
Об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Sputnik V" Минск и Москва договорились несколько дней назад. На первых стадиях исследования препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% добровольцев и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень нейтрализующих вирус антител у привитых в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.
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