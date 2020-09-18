В Роспотребнадзоре считают, что COVID-19 может стать сезонным

Наблюдаемое увеличение потенциала распространения COVID-19 на фоне признаков снижения вирулентности, скорее всего, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции, считают в Роспотребнадзоре.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Снижение уровня смертности от коронавируса с 7,2% до 3,2%, регистрирующееся в мире с конца апреля, и рост потенциала распространения COVID-19, скорее всего, указывает на адаптацию коронавируса к человеческой популяции. Данная тенденция, по всей видимости, сохранится и коронавирус станет сезонным. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %. Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств. Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ", - отметили в Роспотребнадзоре.

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В целом же в мире есть порядка двух десятков мутаций коронавируса, которые уже зафиксировались и стабильно наследуются. При этом, самыми устойчивыми являются две, а общее число выявленных мутаций вируса составляет несколько тысяч, отметили в Роспотребнадзоре.

"Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций", - пояснили в ведомстве.

Указанные мутации произошли в январе - марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение.

Анализ изменчивости генома коронавируса показывает, что самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций. Сейчас свыше 93% исследуемых образцов имеют данную пару замен. Первые варианты вируса с указанными мутациями обнаружены в конце января в Китае, позже - в Австралии, а в конце февраля - в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

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Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приближается к 30,2 миллиона человек. Из них свыше 20,5 миллиона вылечились, а 946 тысяч скончались.

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