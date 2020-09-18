Лавров: Москва считает неприемлемой дискриминацию Sputnik и RT в Европе

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Москва считает неприемлемой дискриминацию Sputnik и RT в Европе, заявления о том, что эти СМИ - инструмент пропаганды, абсурдны. Об этом в интервью РИА Новости сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно, эта проблема обсуждалась (с французскими коллегами - ред.). Мы считаем неприемлемым, что и Sputnik, и RT, их корреспонденты дискриминируются открыто – и во Франции, и в том, что касается Sputnik в странах Прибалтики тоже хорошо известный факт. То, что в течение всех последних лет, с 2017 года ни RT, ни Sputnik не имеют аккредитации в Елисейском дворце – это, конечно, прискорбно", - заявил Лавров.

По его мнение, "еще более удивительно, что при всей приверженности свободе, равенству и братству, французские коллеги заявляют, что они не отменят своего решения".

"Аккредитация не будет выдана потому, что RT и Sputnik, я цитирую, "это не средства СМИ, а инструмент пропаганды". Я думаю, не надо комментировать абсурдность и нелепость подобного рода ярлыков, потому что RT и Sputnik пользуются огромной популярностью во все большем числе стран, растет аудитория", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Россия ставит эти вопросы не только перед французами и требует прекратить дискриминировать СМИ, которые зарегистрированы в РФ.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

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