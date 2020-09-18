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Хакер, архивное фото.

Мошенники в овечьей шкуре: какую опасность могут таить онлайн-сервисы

© Sputnik / Вадим Анцупов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200918/31718398/moshenniki-v-ovechey-shkure-kakuyu-opasnost-mogut-tait-onlayn-servisy.html

Пандемия коронавируса перевела многие виды сервиса в онлайн, и этим не преминули воспользоваться мошенники.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Фишинговые сайты, которые выманивают у пользователей конфиденциальные данные (логин, пароль), злоумышленники чаще всего скрывают под видом онлайн-сервисов. Соответствующее исследование провела международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, пишет РИА Новости.

Авторы исследования представили данные за первое полугодие 2020-го. За это время компания заблокировала 9 304 фишинговых ресурса -  на 9% больше, чем полугодием ранее. Чаще всего фишинговые ресурсы мошенники регистрируют в доменной зоне ".com", на нее приходится почти половина изученных за шесть месяцев подобных сайтов — 44%. За ней следуют доменные зоны ".ru" (9%), ".br" (6%), ".net" (3%) и ".org" (2%).

Hackers
© AFP 2020 / Thomas Samson
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Эксперты особо подчеркивают, что доля фишинговых страниц в онлайн-сервисах возросла до 46%, это своего рода антирекорд. Объясняют такую тенденцию тем, что на фоне пандемии коронавируса многие виды деятельности, в том числе бизнес, ушли в онлайн. И если данные банковской карты привязаны к аккаунту пользователя, мошенники могут получить доступ к ним, уточняют в Group-IB.

Не менее популярны у злоумышленников и почтовые агенты, финансовые организации, платежные сервисы, облачные хранилища, социальные сети и сайты знакомств.

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