Весом более тонны:британские фермеры выращивают рекордную тыкву

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Братья-близнецы Стюарт и Ян Паттон из южного английского графства Хэмпшир идут на рекорд: они задались целью вырастить тыкву, вес которой побъет мировой рекорд, пишет российский агропортал agbz.ru.

Фермеры сфотографировали свою двухлетнюю внучку, которая сидит на громадном овоще: сейчас тыква весит 1198 килограммов. Братья говорят, что тратили на выращивание гиганта по шесть часов каждый день.

British farmers grow pumpkin that weighs 1.1 tonhttps://t.co/tj3Y0ZH1nY pic.twitter.com/fMp8TVwvow — Horti Daily (@hortidaily) September 16, 2020

​Тонны овощ достиг всего за 87 дней, отмечает портал. Окружность тыквы - примерно шесть метров. И это не первое достижение братьев-аграриев: в прошлом году они вырастили тыкву массой 1104,95 килограмма.

В Республике Молдова тоже вырастают тыквы-гиганты. Так, два года назад на тематическую выставку свою красавицу готовил житель села Ратуш Василий Спыну. По приблизительным подсчетам, вес тыквы-гиганта достигал 550 килограммов.

© Sputnik Выращенная в селе Ратуш тыква-гигант, архивное фото.

Тыквенные фестивали популярны во всем мире и регулярнов проводятся в разных странах: США, Британии, Германии, а также в Республике Молдова.

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