Сплошные нельзя: Израиль повторно ввел карантин из-за COVID-19

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. На три недели с возможностью продления вступил в силу в Израиле повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ограничения будут действовать и во время осенних еврейских праздников: первый из них, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до захода солнца 10 октября.

В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан. Первоначально планировалось запретить отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в ночь на пятницу правительство увеличило разрешённую дистанцию до 1000 метров. На разрешённое расстояние разрешено выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом Кипур (Судный день), отмечающийся в этом году с захода солнца 27 сентября по вечер 28 сентября.

В перечень разрешённых поводов для отдаления от дома входит поход на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт, а также участие в акциях протеста.

В дни карантина разрешены занятия спортом всей семьей, если для этого не нужно пользоваться автотранспортом. Разрешено также заниматься спортом в спортивных центрах участникам соревнований.

Запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

Аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу в соответствии с правилами, введёнными для прилетающих и отбывающих за границу. Запрет на посещение страны иностранцами действует с середины марта.

Для контроля за соблюдением всеобщего карантина полиция Израиля выделила тысячу полицейских, основной упор будет сделан на разъяснительную деятельность, однако предусмотрены и штрафы.

Так, за отсутствие масок штраф составляет 500 шекелей (около 146 долларов), за превышение допустимого количества людей в одном месте - 1000 шекелей (примерно 290 долларов), столько же придется заплатить за отход от дома более чем на полкилометра.

Израиль стал первой страной, объявившей повторный общенациональный карантин после четырехмесячного перерыва. Перед введением карантина 17 сентября минздрав сообщал о почти 6 тысячах выявленных заболевших за сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Израиле с начала эпидемии скончались 1169 человек.

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