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Улица в Праге с закрытыми в связи с коронавирусом магазинами и ресторанами, архивное фото.

В Чехии могут объявить режим ЧС - премьер страны назвал причину

© Depositphotos / Ppohudka
Общество
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Sputnik Молдова
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Кризисный штаб должен возобновить работу в Чехии: по словам премьер-министра этой страны, из-за ухудшения эпидситуации может быть объявлен режим ЧС.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В ближайшие дни в Чехии возобновит работу центральный кризисный штаб, это вызвано резким ухудшением  эпидемиологической ситуации в стране, рассказал в пятницу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, передает РИА Новости.

По его словам, в республике может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

"Нельзя исключить и объявление режима чрезвычайной ситуации, это задача для главы минздрава Адама Войтеха - в понедельник он доложит о ситуации на заседании правительства", - сказал Бабиш.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Граждане Молдовы в топе по числу случаев нелегального пребывания в Чехии

По данным чешского минздрава, за последние сутки в стране были зарегистрированы 3130 новых больных коронавирусом, это почти равно показателю за весь март. Сейчас в Чехии коронавирусом болеют 20 289 человек. По числу новых больных за сутки Чехия занимает ведущее место среди стран Центральной Европы.

В пятницу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса вступил в силу в Израиле, он продлится три недели.

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