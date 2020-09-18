В Чехии могут объявить режим ЧС - премьер страны назвал причину

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В ближайшие дни в Чехии возобновит работу центральный кризисный штаб, это вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, рассказал в пятницу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, передает РИА Новости.
По его словам, в республике может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"Нельзя исключить и объявление режима чрезвычайной ситуации, это задача для главы минздрава Адама Войтеха - в понедельник он доложит о ситуации на заседании правительства", - сказал Бабиш.© Sputnik / Алексей Витвицкий
По данным чешского минздрава, за последние сутки в стране были зарегистрированы 3130 новых больных коронавирусом, это почти равно показателю за весь март. Сейчас в Чехии коронавирусом болеют 20 289 человек. По числу новых больных за сутки Чехия занимает ведущее место среди стран Центральной Европы.
В пятницу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса вступил в силу в Израиле, он продлится три недели.
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