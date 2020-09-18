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Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов.

Больше не адвокат: Пашаева лишили статуса

Пресс-служба Пресненского суда
Общество
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Sputnik Молдова
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Российский адвокат Эльман Пашаев, который вел нашумевшее дело актера Михаила Ефремова, лишен статуса.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Эльман Пашаев лишен статуса адвоката, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России (ФПА).

Решение вынесла Адвокатская палата Северной Осетии. Ранее квалификационная коллегия палаты нашла в действиях Пашаева наличие дисциплинарного проступка.

Дисциплинарное производство было возбуждено по инициативе президента ФПА Юрия Пилипенко.

"Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", – привела пресс-служба слова Пилипенко.

По его мнению, это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации.

Адвокаты Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская и Эльман Пашаев
Пресс-служба Пресненского суда
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Представление о прекращении статуса адвоката Пашаева российский Минюст внес в адвокатскую палату Северной Осетии из-за публичных высказываний, допущенных по делу актера Михаила Ефремова. 

По итогам громкого судебного процесса по делу о смертельном ДТП, которое совершил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, он был приговорен к  восьми годам колонии общего режима. Пашаев выступал адвокатом артиста и тщетно пытался доказать, что за рулем Ефремова не было и автомобиль вел кто-то другой.

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