19:33 19 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Иконка на экране смартфона социальной сети TikTok

Судебный иск: ByteDance оспорила решение о запрете TikTok в США

© Depositphotos / Josekube
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200919/31734145/sudebnyy-isk-bytedance-osporila-reshenie-o-zaprete-tiktok-v-usa.html

В обращении сказано, что действия президента США могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев".

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, подала в суд Вашингтона требование заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории этой страны. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Дональд Трамп, иллюстративное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
Трамп уже не таит обиды на соцсети - он перешел в наступление
В иске, поданном вечером 18 сентября, компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Сообщается также, что запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США.

В обращении сказано, что действия президента США могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". В компании подчеркнули, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.

В пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом в министерстве торговли отметили, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В МИД РФ раскритиковали решения Трампа в отношении TikTok
Сеть TikTok не намерена прекращать работу в США - видео
Молодежную сеть TikTok заподозрили в угрозе нацбезопасности США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Работа на высоте
Фото: призвание к небу - как живут и трудятся работники авиации
Улетная профессия: будни молдавских пилотов и стюардесс
Видео: улетная профессия - будни молдавских пилотов и стюардесс
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться