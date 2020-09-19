Судебный иск: ByteDance оспорила решение о запрете TikTok в США

В обращении сказано, что действия президента США могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев".

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, подала в суд Вашингтона требование заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории этой страны. Об этом пишет РИА Новости.

В иске, поданном вечером 18 сентября, компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Сообщается также, что запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США.

В обращении сказано, что действия президента США могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". В компании подчеркнули, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.

В пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом в министерстве торговли отметили, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.

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