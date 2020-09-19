Никаких диет: есть способ похудеть иначе

После наступления холодов многие начинают более снисходительно относиться к еде, вспоминая о том, что надо похудеть лишь с приближением лета. Но есть способ, который позволит без диет сохранить фигуру.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. "Метод тарелки" - простой и быстрый способ, который дает возможность не только следить за своим питанием, но и изменить вес. Об этом заявила глава клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос, которую цитирует РИА Новости.

Данный способ, который предлагает применять специалист, помогает понять, какое количество продуктов определенного типа можно включить в рацион. Так, следует обратить внимание на то, что половину площади тарелки обязаны занимать овощи в сыром или приготовленном виде. Оставшуюся часть следует тоже разделить пополам, то есть четверть тарелки - белки с высокой биологической ценностью (например яйца, постное мясо, морепродукты, рыба или бобовые) и еще четверть - сложные углеводы (макароны, рис, картофель или цельнозерновой хлеб). Более того, эксперт посоветовала добавить небольшое количество полезных жиров — авокадо, орехи или семена.

Топ-5 продуктов, которые убьют вашу фигуру - фото>>>

Чтобы упростить задачу, нужно составить план приготовления тарелки. В первую очередь нужно взять сырые или приготовленные овощи, содержащие небольшое количество калорий, но позволяющие организму насытиться. После предлагается добавить белки и углеводы (порция зависит от ежедневных энергетических затрат). Ну, и в самом конце следует поместить на блюдо полезные жиры.

При этом, специалисты отмечают, что далеко не всегда люди помнят о рекомендации употреблять сложные углеводы, например использовать цельнозерновой хлеб. Другая ошибка — неправильный выбор продуктов с белком, например полуфабрикаты, а в них есть много сахара, соли и насыщенных жиров. Третья ошибка - мясо едят чаще, чем рыбу, морепродукты или бобовые.

Если правильно применять "метод тарелки", то можно сбросить лишний вес. Обязательно рассчитывать порции в зависимости от нужд и целей. Из-за проблем с пищеварением или при непереносимости некоторых продуктов нужно точно определить размер порции овощей. Кроме того, нужно помнить о физических упражнениях, норме потребления воды и стараться избегать стресса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova