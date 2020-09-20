"Жизнь на Западе далека от идеала". История молдаванина, переехавшего в Канаду

Мечта многих жителей Молдовы — уехать жить за границу. Часто их останавливает незнание языка, чужая культура и другие особенности местной жизни. Как интегрироваться в иностранной среде и стать своим среди чужих, рассказал наш соотечественник, проживающий в Канаде.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Сорин Друцэ — гражданин Молдовы, который несколько лет назад вместе с семьей переехал на ПМЖ в Канаду. На тот момент ему исполнилось всего 12 лет, он был полон энтузиазма, желая познать новый мир. Но реальность оказалась не столь радужной: в какой-то момент он понял, что жизнь за границей не такая сладкая, как кажется на первый взгляд.

"Первые четыре года мне было очень тяжело. Я чувствовал себя чужим, не мог интегрироваться в эту среду. Жизнь на Западе довольна далека от обычных идеализированных представлений: да, здешнее население более спокойное, открытое и дружелюбное, но есть разные люди — и хорошие, и не очень. Чего здесь точно нет, так это всеобщего благоденствия, все живут по-разному. Несомненно одно: необходимо приложить много усилий, чтобы изменить свое мышление и стать частью этого общества", — отметил Сорин.

© Sputnik / Rodion Proca Сорин Друцэ

Молодой человек рассказал и о своих первых днях в школе, где он занимался в классе с детьми разных национальностей. Стартовый год не только научил его многому, но и подарил верных друзей.

"Мы не очень понимали друг друга из-за языковых и культурных различий, но это не помешало нам завязать приятельские отношения. В школе мы могли говорить только на французском: на первых порах приходилось изъясняться знаками, рисунками, в ход шли всевозможные способы. Примерно через месяц я начал понимать язык, а говорить на французском стал позже", — отметил юноша.

Несмотря на то, что сегодня Сорин живет в Монреале, одном из самых прогрессивных городов мира, он признает, что часто вспоминает о Молдове, о близких людях и друзьях детства, которые остались на Родине. По его словам, до сих пор он не смог почувствовать себя на сто процентов полноправным гражданином страны, которая стала его вторым домом.

"Зачастую мы начинаем ценить многие вещи только после того, как теряем их. Так и в данном случае: тоска по дому ощущается сильнее всего лишь вдалеке от него", — заключил собеседник.

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