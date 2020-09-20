В штаб-квартире ООН покажут фотовыставку о борьбе российских врачей с COVID-19

Фотовыставка, организованная постпредством России при ООН совместно с МИА "Россия сегодня", проходит в рамках проекта "Пожалуйста, дышите!".

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Постпредство РФ при ООН совместно с МИА "Россия сегодня" открыло в здании штаб-квартиры всемирной организации фотовыставку о борьбе российских врачей и волонтеров с пандемией COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

С 21 по 29 сентября в стенах штаб-квартиры состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН. В условиях еще сохраняющихся рисков, связанных с коронавирусом, принято решение проводить главное политическое мероприятие года в гибридном формате. Выступления лидеров и министров государств будут транслироваться в зале Генассамблеи в формате видеозаписей. В помещении в этот момент будет всего по одному представителю от каждой страны.

"С 18 сентября делегаты из всех государств-членов ООН, участвующие в неделе "высокого уровня" Генеральной Ассамблеи ООН, имеют возможность ознакомиться в штаб-квартире с фотовыставкой, организованной постпредством России при ООН совместно с МИА "Россия сегодня". Она проходит в рамках проекта "Пожалуйста, дышите!" и посвящена усилиям российских врачей и волонтеров по борьбе с COVID-19", - сказал Стржижовский.

В экспозиции представлены лучшие работы российских фотографов, сделанные в период пандемии.

"Кроме того, на выставке представлены фотоматериалы и информация о первой в мире вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной в нашей стране", - подчеркнул Стржижовский.

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"Несмотря на то, что в этом году очное участие в открытии 75-й сессии ГА ООН примут лишь руководители постоянных представительств стран-участниц, все они смогут оценить достижения отечественной медицины и самоотверженную работу наших специалистов в области здравоохранения", - добавил он.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.

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