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Отделение интенсивной терапии в одной из больниц Бухареста

В ВОЗ объяснили, почему в Европе ухудшилась ситуация с COVID-19

© Photo : Facebook / Gabriela Firea
Общество
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Sputnik Молдова
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Профилактика коронавирусной инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств, подчеркнули в ВОЗ.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Осложнение эпидемиологической ситуации в странах Балканского региона и Европе связано с несоблюдением мер защиты против коронавирусной инфекции нового типа, необходимо усиление контроля со стороны властей. Такой точки зрения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
© Sputnik / Роман Махмутов
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Власти Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногория и самопровозглашенная республика Косово отмечают рост числа больных и умерших от коронавируса после снижения заболеваемости в последние два летних месяца, ослабления мер и частичного открытия границ.

"Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе. Важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, скоординировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук", - отметили в представительстве ВОЗ в Белграде.

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В ВОЗ добавили, что "причины ухудшения эпидобстановки - в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах и при других массовых собраниях". "Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств", - отметили в организации.

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При этом в ВОЗ считают, что открытие образовательных учреждений также стало вызовом, но является нужным шагом для образования, социализации детей и устранения неравенства. Специалисты призвали усилить меры, "чтобы свести риск заражения школьников к минимуму".

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 30,8 миллиона человек. При этом, более 21 миллиона человек выздоровели, а 957 тысяч - погибли.

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