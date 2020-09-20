В ВОЗ объяснили, почему в Европе ухудшилась ситуация с COVID-19

Профилактика коронавирусной инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств, подчеркнули в ВОЗ.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Осложнение эпидемиологической ситуации в странах Балканского региона и Европе связано с несоблюдением мер защиты против коронавирусной инфекции нового типа, необходимо усиление контроля со стороны властей. Такой точки зрения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости.

Власти Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногория и самопровозглашенная республика Косово отмечают рост числа больных и умерших от коронавируса после снижения заболеваемости в последние два летних месяца, ослабления мер и частичного открытия границ.

"Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе. Важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, скоординировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук", - отметили в представительстве ВОЗ в Белграде.

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В ВОЗ добавили, что "причины ухудшения эпидобстановки - в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах и при других массовых собраниях". "Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств", - отметили в организации.

При этом в ВОЗ считают, что открытие образовательных учреждений также стало вызовом, но является нужным шагом для образования, социализации детей и устранения неравенства. Специалисты призвали усилить меры, "чтобы свести риск заражения школьников к минимуму".

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 30,8 миллиона человек. При этом, более 21 миллиона человек выздоровели, а 957 тысяч - погибли.

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