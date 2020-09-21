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Прибывшего из Катара пассажира тестируют на коронавирус в международном аэропорту Элефтериос Венизелос в Афинах

Ограничения в столице Греции: распространение COVID-19 снова возросло

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200921/31745049/ogranicheniya-v-stolitse-greece-rasprostranenie-covid-19-snova-vozroslo.html

В греческой столице вводятся новые ограничения, мера вызвана эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Афины вводят с 21 сентября новые ограничения в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, передает РИА новости.

© REUTERS / Ronen Zvulun
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Меры будут действовать до 4 октября во всем столичном регионе Аттика. Кинотеатры прекращают работу, концерты отменены.

Вводятся ограничения количества человек, которые могут участвовать в различных собраниях. Так, в закрытых помещениях и на открытом пространстве можно собираться не более девяти людям одновременно. На свадьбах, крещениях и похоронах - не более 20 человек. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок на общественном транспорте и контактировать только с самыми близкими.

"В целях защиты граждан, принадлежащих к уязвимым группам или достигших 65 лет и старше, рекомендуется ограничить в течение следующих 14 дней их передвижение", — говорится в постановлении, опубликованном местными СМИ.
Улица в Праге с закрытыми в связи с коронавирусом магазинами и ресторанами, архивное фото.
© Depositphotos / Ppohudka
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Приостанавливается и работа заведений с живой музыкой — кабаре, ночных клубов, дискотек, развлекательных центров. Кафе, бары и рестораны в ночное время будут закрыты.

Бессимптомных больных, относящихся к уязвимым группам населения, разместят в специальных карантинных отелях.

На удаленную работу переходят 40% сотрудников частного и государственного секторов.

В постановлении также отмечается, что проверки соблюдения масочного режима станут интенсивнее. За нарушение работодателей и служащих будут наказывать.

С начала сентября число инфицированных коронавирусом в Греции возросло с 10 757 до 15 142 человек. Стала выше и смертность, вызванная COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1924)

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