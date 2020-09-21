Вакцинация от COVID-19: кому можно делать прививку, а кому нет

Ученые сейчас ведут дискуссии по срокам действия вакцины от COVID-19, и именно российская вакцина "Спутник V" даст возможность установить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов заявил, что ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД). Об этом специалист заявил в интервью RT.

"Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием", — пояснил специалист.

При этом, говоря о совместимости вакцин от коронавируса и гриппа, академик посоветовал делать прививку от гриппа уже сейчас.

"Уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина ("Спутник V". — прим. ред.) предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день. Также пневмококковую вакцину, если кто-то из этой группы риска, можно привить уже сегодня", — объяснил Караулов.

При этом, специалист добавил, что в научной среде в настоящее время ведется диалог по срокам действия вакцины от COVID-19. И именно российская вакцина "Спутник V", подчеркнул Караулов, даст возможность установить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.

Что представляет собой вакцина

"Спутник V" - это название первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса. Она прошла все стадии доклинических испытаний, а также две фазы клинических испытаний.

© Photo : пресс-служба Минздрава РФ Первая в мире вакцина от коронавируса

Вакциной были привиты добровольцы, которые в настоящее время чувствуют себя хорошо, непредвиденных или нежелательных побочных эффектов у них не наблюдалось. Об этом сообщил сайт, запущенный 11 августа Российским фондом прямых инвестиций и Центром имени Гамалеи.

В клинических испытаниях третьей фазы участвуют свыше 2000 человек из России, Объединенных Арабских эмиратов, Саудовской Аравии, Бразилии и Мексики.

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Вакцина от коронавируса уже прошла регистрацию.

Массовое производство также началось.

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Как будет проходить вакцинация

Вакцину будут вводить внутримышечно в два этапа: сначала - компонент I, через три недели - компонент II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Вакцинировать для профилактики COVID-19 будут людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Срок годности препарата - шесть месяцев.

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