ВОЗ благодарна России за создание "Спутник V" - региональный директор

Глава Минздрава России обсудил с главой европейского бюро ВОЗ вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Вопросы взаимодействия по борьбе с COVID-19 обсудили на встрече в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА Новости.

Глава Минздрава РФ выразил признательность европейскому подразделению ВОЗ за активное взаимодействие по вопросам коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, выразила российской стороне благодарность за разработку вакцины против коронавируса "Спутник V".

"ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно "Спутник V". Я еще раз хочу поблагодарить РФ за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины", - сказал Ханс Клюге по итогам встречи с Мурашко.

Вопрос здоровья: Собянин рассказал Путину, как чувствует себя после прививки>>>

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova