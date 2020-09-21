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Производство вакцины от COVID-19 в Московской области.

ВОЗ благодарна России за создание "Спутник V" - региональный директор

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1926)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200921/31747820/who-blagodarna-russia-za-sozdanie-sputnik-v-regionalnyy-direktor.html

Глава Минздрава России обсудил с главой европейского бюро ВОЗ вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Вопросы взаимодействия по борьбе с COVID-19 обсудили на встрече в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА Новости.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Прививку вакциной "Sputnik V" в России получили сотни добровольцев

Глава Минздрава РФ выразил признательность европейскому подразделению ВОЗ за активное взаимодействие по вопросам коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, выразила российской стороне благодарность за разработку вакцины против коронавируса "Спутник V".

"ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно "Спутник V". Я еще раз хочу поблагодарить РФ за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины", - сказал Ханс Клюге по итогам встречи с Мурашко.

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Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" зарегистрировал Минздрав России. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1926)

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