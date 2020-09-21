Адвокат рассказала, может ли Ефремов рассчитывать на УДО

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Адвокат Оксана Михалкина полагает, что участие в тюремном театре поможет актеру Михаилу Ефремову раньше выйти из колонии. Об этом пишет РИА Новости.
"Если он подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии - театр, участие в постановках. Помимо этого, будет необходима положительная характеристика администрации колонии", - сказала Михалкина.
ДТП, виновником которого суд признал Ефремова, произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в нетрезвом состоянии вышел из бара, сел за руль своего автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, водитель которой - Сергей Захаров - впоследствии скончался в больнице.
После длительного и громкого разбирательства инстанция вынесла приговор - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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