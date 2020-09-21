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Заседание суда по делу М. Ефремова

Адвокат рассказала, может ли Ефремов рассчитывать на УДО

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200921/31748253/advokat-rasskazala-mozhet-li-efremov-rasschityvat-na-udo.html

Если актер подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии, что может повлиять на окончательное решение.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Адвокат Оксана Михалкина полагает, что участие в тюремном театре поможет актеру Михаилу Ефремову раньше выйти из колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов.
Пресс-служба Пресненского суда
Больше не адвокат: Пашаева лишили статуса
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, который старался доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками. Так, адвокатом актера был назначен Роман Филиппов. Он сообщил, что будет просить Мосгорсуд смягчить приговор до условного, так как теперь Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном.

"Если он подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии - театр, участие в постановках. Помимо этого, будет необходима положительная характеристика администрации колонии", - сказала Михалкина.

ДТП, виновником которого суд признал Ефремова, произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в нетрезвом состоянии вышел из бара, сел за руль своего автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, водитель которой - Сергей Захаров - впоследствии скончался в больнице.

После длительного и громкого разбирательства инстанция вынесла приговор - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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