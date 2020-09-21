В Мадрид прибудут военные: власти принимают меры для борьбы с COVID-19

О том, что Мадриду требуется специальный план для борьбы с распространением коронавируса, в понедельник на пресс-конференции заявил премьер Испании.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В работах, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, задействуют испанских военных. Об этом сообщили премьер страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо, передает РИА Новости.

Собеседники провели встречу и договорились предпринять совместные действия на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Мадриде. В частности, привлечь военнослужащих в помощь полиции патрулировать улицы и проводить дезинфекцию.

Исабель Диас Аюсо также предлодила проводить тестирование в аэропорту Барахас. "Мы должны защитить себя, потому что это проблема не только в Мадриде - происходит распространение в другие части страны, поскольку есть большое количество коммерческих рейсов", - заявила она.

Совместная группа по отслеживанию и регулированию ситуации с распространением COVID-19 будет собираться раз в неделю.

Во время встречи Санчеса и Аюсо на площади Пуэрта-дель-Соль, на которой расположено здание правительства сообщества Мадрид, проходила акция протеста против ограничительных мер.

В понедельник, 21 сентября, в Мадриде начали действовать дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. В частности в 37 зонах сообщества Мадрид, где наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, ограничено передвижение: из этих районов можно уехать только на работу и учебу или до больницы. Меры затрагивают 13% населения автономного сообщества - это 855 тысяч человек. На районы, где введен карантин, приходится 25% заражений, зарегистрированных в автономном сообществе. В этих районах власти собираются провести массовое тестирование населения. Меры вводятся на две недели и могут быть продлены.

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