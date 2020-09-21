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Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал для доставки груза для МКС.

Звезды таят агрессию: Россия комментирует планы США по милитаризации космоса

© REUTERS / Joe Skipper
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200921/31752503/zvezdy-tayat-agressiyu-russia-kommentiruet-plany-usa-po-militarizatsii-kosmosa.html

Официальная Москва выражает сожаление в связи с милитаристской политикой США в космосе, об этом в понедельник заявил замглавы МИД.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Необходимы меры, запрещающие размещение оружия в космосе, шаги американцев по его милитаризации вызывают сожаление российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", передает РИА Новости.

"Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса", - сказал Вершинин.
Вид из космоса
© CC BY 2.0 / DonkeyHotey / Earth Horizon
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Он также отметил, что "нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту" и добавил, что вопрос по-презнему находится среди тем обсуждения на конференции по разоружению в Женеве.

О том, что США разработали стратегию обороны в космосе, в июне сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.

Месяц назад замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что у РФ и США есть "существенные разногласия" по вопросу неразмещения оружия в космосе.

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