Звезды таят агрессию: Россия комментирует планы США по милитаризации космоса

Официальная Москва выражает сожаление в связи с милитаристской политикой США в космосе, об этом в понедельник заявил замглавы МИД.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Необходимы меры, запрещающие размещение оружия в космосе, шаги американцев по его милитаризации вызывают сожаление российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", передает РИА Новости.

Он также отметил, что "нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту" и добавил, что вопрос по-презнему находится среди тем обсуждения на конференции по разоружению в Женеве.

О том, что США разработали стратегию обороны в космосе, в июне сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.

Месяц назад замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что у РФ и США есть "существенные разногласия" по вопросу неразмещения оружия в космосе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova