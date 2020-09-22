Ученые выяснили, люди какого роста лучше всех в сексе

Британские исследователи опросили несколько тысяч добровольцев и выяснили, какой рост считают сексуально привлекательным женщины, а какой — мужчины.

Британская медицинская фирма провела исследование, в ходе которого ученые выяснили, как рост человека сказывается на его сексуальной жизни, сообщает издание Metro.

Проводя маркетинговые исследования, аналитики обнаружили: в социальных сетях мужчины часто жалуются, что у девушек чрезмерно завышенные требования к росту потенциальных партнеров. Эти данные подтвердились и в ходе опроса, в котором участвовали несколько тысяч добровольцев.

Оказалось, что большинство мужчин считают высокий рост важным критерием, который придает им уверенность в сексе. А многие мужчины, которые считают свой рост недостаточным, либо чувствуют дискомфорт и даже впадают в депрессию, либо напротив, начинают демонстрировать повышенную сексуальную агрессивность, чтобы компенсировать свой "недостаток". Более того, собственный рост также влияет и на самооценку женщин, хотя и в меньшей степени.

По итогам исследования выяснилось, что среди людей, которые считают себя высокими, доля довольных своей сексуальной жизнью очень высока — 58 процентов. Среди тех, кто назвал себя, скорее низкими, процент удовлетворенных интимной жизнью оказался значительно ниже, менее 50 процентов.

Интересно, что 64 процента высоких людей считают себя более привлекательными для потенциальных партнеров, то есть, транслируют уверенность в себе. Специалисты считают, что это один из важных факторов, влияющих на личную жизнь.

Ученые выяснили, что мужчины считают себя "высокими" или "невысокими", воспринимая оценки, которые исходят от женщин. В соответствии с итогами исследования, высокими себя считают мужчины ростом 182 сантиметра и выше. Для женщин минимально приемлемый рост гораздо ниже. Свой рост считают "нормальным" женщины выше 152 сантиметров.

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