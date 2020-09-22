В США вакцина от коронавируса может оказаться платной

Должностные лица администрации США пришли к выводу о том, что миллионы людей могут оказаться вынуждены "платить собственные деньги за вакцины, которые правительство намеревается сделать бесплатными", пишет международная пресса.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Вопреки планам властей США вакцина от коронавируса может оказаться платной для миллионов жителей этой страны, так как американская система медстрахования для пожилых Medicare не покрывает расходы на препараты, одобренные для экстренного использования. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание пишет, что принятый в марте закон CARES Act, предусматривающий оказание помощи и реализацию мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса, предполагает среди прочего покрытие расходов на вакцины от коронавируса. Закон также предусматривает, что люди, участвующие в программе Medicare, не будут платить за вакцинирование из собственных средств.

При этом, уточняет источник, так как Medicare не покрывает расходы на препараты, одобренные медицинским регулятором FDA для экстренного использования, должностные лица администрации США пришли к выводу о том, что миллионы людей могут оказаться вынуждены "платить собственные деньги за вакцины, которые правительство намеревается сделать бесплатными".

В программе Medicare участвуют около 44 миллионов человек. Сейчас власти США изучают варианты, которые позволят сделать вакцину бесплатной для всех американцев, уточняет издание.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились уже свыше 6,8 миллиона человек, скончались более 199 тысяч.

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