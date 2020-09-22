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Коронавирус под микроскопом.

COVID-19 снова идет в атаку: в мире растут случаи заражения

REUTERS / NEXU Science Communication
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1933)
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Sputnik Молдова
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Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за неделю.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. На земном шаре зафиксирован очередной антирекорд прироста случаев заражения COVID-19 за неделю. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
© Sputnik / Роман Махмутов
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Так, с 14 по 20 сентября в мире выявлены 1 998 897 новых случаев заражения COVID-19, скончались 36 764 пациента. Число подтвержденных случаев заражения на 6% выросло по сравнению с неделей 7-13 сентября. Смертность снизилась на 10%, отмечает ВОЗ.

Вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией 11 марта.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, днем 22 сентября по всему миру превысило 31,3 миллиона человек, выздоровели - более 21,5 миллиона, а умерли от осложнений - свыше 965 тысяч.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1933)

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