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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

Вторая волна: Британия снова вводит ограничения из-за COVID-19

© Sputnik / Алекс Макнотон
Общество
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Биг-Бен звонит тревожно: в Соединенном Королевстве снова распространяется коронавирус, власти вынуждены прибегать к запретам.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. О серии новых ограничений, обусловленных второй волной коронавируса, объявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

Рост числа случаев заражения связан не только с увеличением объема тестирования, отметил он, добавив, что антитела к коронавирусу в стране есть не более чем у 8% населения Великобритании. 

"Мы снова просим тех, кто может работать из дома, делать это", - сказал Джонсон. 
Контрольно-пропускной пункт в Мадриде, архивное фото.
© AP Photo / Bernat Armangue
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В Соединенном Королевстве вводятся и другие ограничительные меры. Так, пабы и рестораны с четверга будут закрываться в 22.00, а заказы будут приниматься только у сидящих за столами посетителей. Всех сотрудников магазинов и ресторанов обяжут ностить защитные маски.

С понедельника на свадьбе может быть не более 15 гостей, на похороны могут приходить 30 человек. Введен запрет на встречи различных семей в помещении.  

Накануне число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 4378, 11 человек скончались. Заразившихся коронавирусом в стране 398 625, летальных исходов - 41 788.

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