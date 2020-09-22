Вторая волна: Британия снова вводит ограничения из-за COVID-19

Биг-Бен звонит тревожно: в Соединенном Королевстве снова распространяется коронавирус, власти вынуждены прибегать к запретам.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. О серии новых ограничений, обусловленных второй волной коронавируса, объявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

Рост числа случаев заражения связан не только с увеличением объема тестирования, отметил он, добавив, что антитела к коронавирусу в стране есть не более чем у 8% населения Великобритании.

В Соединенном Королевстве вводятся и другие ограничительные меры. Так, пабы и рестораны с четверга будут закрываться в 22.00, а заказы будут приниматься только у сидящих за столами посетителей. Всех сотрудников магазинов и ресторанов обяжут ностить защитные маски.

С понедельника на свадьбе может быть не более 15 гостей, на похороны могут приходить 30 человек. Введен запрет на встречи различных семей в помещении.

Накануне число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 4378, 11 человек скончались. Заразившихся коронавирусом в стране 398 625, летальных исходов - 41 788.

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