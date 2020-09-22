Тест на взлет: авиаторы предлагают решение для открытия международных рейсов

Международная ассоциация воздушного транспорта предлагает перед всеми международными авиарейсами проводить тесты на COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Проводить тесты на коронавирус перед всеми международными авиарейсами, чтобы таким образом снизить прессинг карантинных ограничений на отрасль предлагает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), пишет РИА Новости.

Позицию на брифинге озвучил генеральный директор организации Александр де Жуньяк. Он отметил, что "в ближайшие недели" станут доступны быстрые тесты, которые может проводить немедицинский персонал в соответствии с действующими мировыми стандартами.

"Мы не видим альтернативного решения, которое было бы менее сложным или более эффективным", - сказал глава IATA.

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозировала в середине лета, что к докризисному уровню мировые пассажирские авиаперевозки вернутся не раньше 2024 года. Кроме того, по подсчетам IATA, в 2020 году из-за COVID-19 мировые авиакомпании понесут рекордные убытки в 84 миллиарда долларов.

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