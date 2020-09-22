Прости, Йоко: убийца Леннона извинился за совершенное 40 лет назад

Журналисты снова вспомнили о гибели Джона Леннона, одного из участников знаменитой "ливерпульской четверки". Теперь новостной повод дал убийца музыканта, Марк Чепмен.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Спустя 40 лет после совершенного преступления американец Марк Дэвид Чепмен, застреливший 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке участника группы The Beatles Джона Леннона, попросил прощения у вдовы музыканта Йоко Оно и объяснил свой поступок, пишет РИА новости со сылкой на Sky News. © AP Photo / В двадцать первом альбоме Ринго Старра - неизданная песня Леннона

Как сообщается, слова извинений он произнес, выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Назвав свой поступок "подлым и довольно жутким", преступник сказал, что убил Леннона не потому, что считал его плохим человеком.

"Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", — рассказал Чепмен.

Ранее, в августе, 65-летнему преступнику в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. В своем нынешнем выступлении он признал, что заслуживает смертной казни.

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Марк Чепмен пять раз выстрелил Леннону в спину, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Через 25 минут экс-участник культовой британской группы The Beatles скончался от потери крови. Преступника задержали и отдали под суд. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет.

Вдова Джона Леннона, японская художница Йоко Оно, не раз высказывала опасения, что досрочное освобождение Чепмена может нести угрозу ей и их общему с Джоном сыну - Шону Леннону.

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