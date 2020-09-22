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Джон Леннон и Йоко Оно, 1972 год.

Прости, Йоко: убийца Леннона извинился за совершенное 40 лет назад

© AP Photo /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200922/31765976/prosti-yoko-ubiytsa-Lennona-izvinilsya-za--sovershennoe-40-let-nazad.html

Журналисты снова вспомнили о гибели Джона Леннона, одного из участников знаменитой "ливерпульской четверки". Теперь новостной повод дал убийца музыканта, Марк Чепмен.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Спустя 40 лет после совершенного преступления американец Марк Дэвид Чепмен, застреливший 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке участника группы The Beatles Джона Леннона, попросил прощения у вдовы музыканта Йоко Оно и объяснил свой поступок, пишет РИА новости со сылкой на Sky News.

The Beatles, from left, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon and George Harrison, are shown in this November 1963 photo.
© AP Photo /
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Как сообщается, слова извинений он произнес, выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Назвав свой поступок "подлым и довольно жутким", преступник сказал, что убил Леннона не потому, что считал его плохим человеком. 

"Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", — рассказал Чепмен.

Ранее, в августе, 65-летнему преступнику в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. В своем нынешнем выступлении он признал, что  заслуживает смертной казни.

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Марк Чепмен пять раз выстрелил Леннону в спину, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Через 25 минут экс-участник культовой британской группы The Beatles скончался от потери крови. Преступника задержали и отдали под суд. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет.  

Вдова Джона Леннона, японская художница Йоко Оно, не раз высказывала опасения, что досрочное освобождение Чепмена может нести угрозу ей и их общему с Джоном сыну - Шону Леннону. 

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