Клинические исследования российского препарата против COVID-19 опубликуют

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Российская фармацевтическая компания, которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", опубликует клинические исследования лекарства в открытом доступе. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Андрей Младенцев, передает РИА Новости.

"Наверное, в России это произойдет впервые - публикация клинических исследований фармацевтической компании для общественности в целом. Обычно если данные клинического исследования становятся доступными, то они становятся доступными только узкому кругу специалистов. Здесь, понимая актуальность и важность данного вопроса, мы решили сделать данные доступными для всех", - заявил он.

Препарат, разработанный специалистами компании, был официально одобрен в России в июне.

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