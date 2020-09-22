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Таблетированный лекарственный препарат, архивное фото.

Клинические исследования российского препарата против COVID-19 опубликуют

© CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200922/31767177/klinicheskie-issledovaniya-rossiyskogo-preparata-protiv-covid-19-opublikuyut.html

Разработчик препарата от коронавируса "Арепливир" обнародует клинические исследования этого лекарства.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Российская фармацевтическая компания, которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", опубликует клинические исследования лекарства в открытом доступе. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Андрей Младенцев, передает РИА Новости

Разработка препарата от коронавируса. Архивное фото
© Sputnik / Pavel Lisitsin
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"Наверное, в России это произойдет впервые - публикация клинических исследований фармацевтической компании для общественности в целом. Обычно если данные клинического исследования становятся доступными, то они становятся доступными только узкому кругу специалистов. Здесь, понимая актуальность и важность данного вопроса, мы решили сделать данные доступными для всех", - заявил он.

Препарат, разработанный специалистами компании, был официально одобрен в России в июне.

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