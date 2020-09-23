Ученые выявили самую опасную группу крови у человека

Исследование показало, что риск умереть от серьезной травмы в разы увеличивается для обладателей одной из четырех существующих групп крови.

Первая группа крови, как выяснили японские ученые, является самой опасной. Дело в том, что у людей с этой группой крови почти в три раза выше риск умереть, получив серьезную травму – это вывод специалистов больницы при Медицинском и стоматологическом университете Токио.

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Исследование, опубликованное в журнале Critical Care, охватило 901 человека, которым оказывали срочную медицинскую помощь. Врачи пришли к выводу, что смертность людей с первой группой крови, получивших тяжелые травмы, достигала 28%. У всех остальных данный показатель составлял порядка 11%.

Один из авторов работы, доктор Ватару Такаяма обратил внимание, что до сих пор взаимосвязь между группой крови и смертностью от тяжелых травм редко исследовали. При этом ученым было известно, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в крови этой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеин плазмы крови. — прим. ред.).

Авторы нового исследования предполагают, что именно по этой причине смертность у носителей первой группы выше.

"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", — рассказал Такаяма.

Специалист добавил, что в дальнейшем следует продолжить исследования в этой области, чтобы найти идеальную стратегию лечения пациентов, получивших серьезные травмы, требующие длительной реабилитации.

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