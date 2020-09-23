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Мужчина

Ученые выяснили, насколько физические нагрузки вредят мужскому здоровью

© CC0 / Pixabay / calibra
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200923/24452889/izvestno-naskolko-fizicheskie-nagruzki-vredyat-muzhskomu-zdorovyu.html

Изучая продолжительность жизни и вероятность преждевременной смерти, медики пришли к неожиданным выводам.

Американские ученые выяснили, что интенсивные физические нагрузки, например, пять часов бега в неделю со скоростью выше девяти километров в час не повышают смертность среди мужчин.

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Изучая вред от повышенного отложения кальция в артериях, группа медиков неожиданно обнаружила, что при этом нет никакой связи между физическим трудом и продолжительностью жизни у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Давно известно, что физические нагрузки — это непременный элемент здорового образа жизни, который снижает риск ожирения и преждевременной смерти.

Однако некоторые исследования указывают, что интенсивные физические нагрузки приводят к повышенному отложению кальция в артериях и могут спровоцировать развитие коронарного кальциноза — одного из признаков ишемической болезни сердца.

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Ученые под руководством Бенджамина Левайна из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса изучили данные о более чем 20 тысячах мужчин, средний возраст которых составлял 50 лет. Данные о физической активности и здоровье мужчин собирали с 1998 по 2013 год, после чего данные о смерти участников регистрировали до конца 2014 года.

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© Fotolia / Yuri Arcurs
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Женщин медики не включили в выборку, так как у них совершенно иная картина причин и динамики смертности.

Уровень отложений кальция оценили с помощью компьютерной томографии. Интенсивной физической нагрузкой в этом исследовании считали нагрузку, эквивалентную минимум пяти-шести часам бега на скорости от 9,6 километра в час.

За время наблюдений от различных причин умерли 759 участников исследования, а от сердечно-сосудистых заболеваний — 180. Таким образом ученые выяснили, что интенсивная физическая активность не наносит смертельного вреда здоровью даже при явной связи с риском развития коронарного кальциноза.

Ранее ученые выяснили, что быстрая ходьба снижает риск смерти от всех причин.

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Теги:
медицина, сердце


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