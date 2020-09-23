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Смузи из клубники, архивное фото.

Не смузи единым: что диетологи советуют есть по утрам

© Photo : viki photography
Общество
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Тема:
Утро с нами! (518)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200923/31758768/ne-smuzi-edinym-chto-deystvitelno-polezno-est-po-utram.html

Эксперт по питанию рассказала, какие из традиционно употребляемых на завтрак продуктов могут быть совсем не полезными для нашего здоровья.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Некоторые продукты, если употреблять их на завтрак, могут нанести вред здоровью, а также вызвать ожирение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Инну Кононенко.

© CC0 / Pixabay
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По ее словам, резко повышают уровень сахара в крови быстрозавариваемые каши. Их специалист советует исключить из утреннего меню, поскольку употребление таких продуктов провоцирует выброс инсулина. Через непродолжительное время чувство голода появляется вновь, говорит Инна Кононенко.

Она также рассказала, что к вредным завтракам можно отнести и бутерброды, и тосты с джемами, залитые соком либо молоком мюсли и хлопья.

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Диетолог развенчала миф о том, что полезны свежевыжатые соки и смузи, которые многие предпочитают употреблять с утра. Вред организму может нанести наличие в этих напитках простых сахаров. А то, сколько в готовом соке будет фруктозы, зависит от вида фрукта.

"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — отметила Инна Кононенко.

Ранее диетологи выступили с рекомендацией не злоуплотреблять кашами на завтрак и чередовать их с белковыми продуктами.

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Тема:
Утро с нами! (518)

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