Не смузи единым: что диетологи советуют есть по утрам

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Некоторые продукты, если употреблять их на завтрак, могут нанести вред здоровью, а также вызвать ожирение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Инну Кононенко.
Она также рассказала, что к вредным завтракам можно отнести и бутерброды, и тосты с джемами, залитые соком либо молоком мюсли и хлопья.
Стало известно, как завтракать людям с диабетом и лишним весом>>>
Диетолог развенчала миф о том, что полезны свежевыжатые соки и смузи, которые многие предпочитают употреблять с утра. Вред организму может нанести наличие в этих напитках простых сахаров. А то, сколько в готовом соке будет фруктозы, зависит от вида фрукта.
"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — отметила Инна Кононенко.
Ранее диетологи выступили с рекомендацией не злоуплотреблять кашами на завтрак и чередовать их с белковыми продуктами.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>