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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Видео - "Слова мои, а боль ее": Мария Захарова написала песню для Любови Успенской

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200923/31773384/slova-moi-a-bol-ee-mariya-zakharova-napisala-pesnyu-dlya-lyubovi-uspenskoy.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз становилась автором песен для популярных исполнителей. Новая композиция стала реакцией на драматическую историю отношений певицы Любови Успенской и ее дочери.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. "Я слишком тебя любила" - так называется песня, которую для Любови Успенской написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

Темой композиции стали непростые и полные драматизма отношения певицы с дочерью. Захарова назвала ее "песней-исповедью". В комментариях под публикацией уже появились первые комментарии:"Очень сильная песня! И слова, и их исполнение"; "Просто фантастика.. очень трогает";"Это та самая обратная сторона оголенной накрывающей материнской любви, которая не отпускает".

Увлечение Захаровой написанием песен известно российским меломанам. Ранее представитель МИД становилась автором композиций для звезд эстрады, в частности, для Наргиз ("Верните память", песня посвящена погибшим в Сирии российским военным), Александра Когана ("Ищу тебя").

В апреле Захарова опубликовала на своей странице в соцсети клип на песню "До предела" Максима Фадеева и певицы Валерии.

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