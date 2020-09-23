Видео - "Слова мои, а боль ее": Мария Захарова написала песню для Любови Успенской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз становилась автором песен для популярных исполнителей. Новая композиция стала реакцией на драматическую историю отношений певицы Любови Успенской и ее дочери.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. "Я слишком тебя любила" - так называется песня, которую для Любови Успенской написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

Темой композиции стали непростые и полные драматизма отношения певицы с дочерью. Захарова назвала ее "песней-исповедью". В комментариях под публикацией уже появились первые комментарии:"Очень сильная песня! И слова, и их исполнение"; "Просто фантастика.. очень трогает";"Это та самая обратная сторона оголенной накрывающей материнской любви, которая не отпускает".

Увлечение Захаровой написанием песен известно российским меломанам. Ранее представитель МИД становилась автором композиций для звезд эстрады, в частности, для Наргиз ("Верните память", песня посвящена погибшим в Сирии российским военным), Александра Когана ("Ищу тебя").

В апреле Захарова опубликовала на своей странице в соцсети клип на песню "До предела" Максима Фадеева и певицы Валерии.

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