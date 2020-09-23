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Креативная маска от художник по костюмам и актера Эдмонда Кока.

Въезд в Китай: каким категориям иностранцев его вскоре разрешат

© AP Photo / Vincent Yu
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1940)
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Sputnik Молдова
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Запрет был введен МИД страны с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Официальный Пекин с 28 сентября разрешит въезд для иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на проживание в стране, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Табличка у входа в посольство Республики Молдова.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"С 28 сентября 2020 года иностранные граждане, имеющие действующее разрешение на проживание в Китае для работы, личных дел и с целью воссоединения, смогут въехать в страну, им не нужно будет повторно обращаться за оформлением визы", — говорится в заявлении.

МИД страны с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и некоторых других категорий лиц.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1940)

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