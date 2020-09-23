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Куда пойдет волна: ученые спрогнозировали распространение COVID-19 в Европе

© Photo : Facebook / Gabriela Firea
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1942)
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Согласно произведенным расчетам, "второе нашествие" началось в июле 2020 года и продлится до января 2021-го.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Люди науки предсказали, как в ближайшие несколько месяцев будет распространяться вторая волна коронавирусной инфекции в Европе: прогноз сделан на основе результатов математического моделирования и представлен в журнале Scientific Reports, пишет РИА Новости.

ЕС.
© AFP 2020 / NIKLAS HALLE'N
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Исследование включает и Старый свет в целом, и каждую из его стран в отдельности. При этом уже сейчас в Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании власти официально объявили о начале второй волны коронавируса.

Модель, предсказывающую динамику второй волны, создали математики из Франции, Италии и Дании во главе с Джакомо Каччапалья из Университета Клода Бернара в Лионе. Основой исследования стали, кроме прочего, показатели распространения инфекции и заболеваемости во время первой волны COVID-19.

Согласно ученым, всплеск второй волны датирован июлем 2020 года и продлится он до января 2021 года. По их прогнозам, количество инфицированных будет больше, чем во время первой волны.

Более ранние пики исследователи прогнозируют для стран, где максимальные показатели инфицирования регистрируются уже сегодня. Во Франции и Норвегии пик должен наступить в середине-конце сентября, в Италии — в середине октября, в Финляндии — в конце октября, в Великобритании — в начале ноября, а в Швеции — в начале 2021 года.

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© Ruptly
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По мнению исследователей, важную роль в этом играет то, насколько жестко будут соблюдаться социальная дистанция, пограничный контроль, насколько профессиональными будут наблюдения за локальными очагами заражения.

В качестве основы для моделирования авторы использовали стандартный математический метод ренормализационной группы. По мнению исследователей, это позволит легко вносить коррективы по мере появления новых данных.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1942)

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