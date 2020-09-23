Что для сопротивляемости организма - враг, а для коронавируса - подмога

Наш иммунитет - это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе коронавирусной, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.

"Наша иммунная система — это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК. Поэтому у людей, у которых иммунная система ослаблена, риск заразиться любой инфекцией выше. Стресс же в целом, в особенности хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной", — сказал собеседник.

Он отметил, что в медицине существует понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции.

Здесь пригодится один простой совет.

"Поэтому рекомендуется орошать слизистую, чтобы она была влажная. Иммунная система лучше справляется, поскольку сухие слизистые менее устойчивы к проникновению любой инфекции, в том числе коронавирусной", — добавил Богданов.

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