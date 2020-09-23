23:53 23 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.59
Поиск
Ртутный градусник для измерения температуры.

Что для сопротивляемости организма - враг, а для коронавируса - подмога

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1945)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200923/31778124/chto-dlya-soprotivlyaemosti-organizma---vrag-a-dlya-koronavirusa---pomoschnik.html

Наш иммунитет - это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе коронавирусной, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.

"Наша иммунная система — это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК. Поэтому у людей, у которых иммунная система ослаблена, риск заразиться любой инфекцией выше. Стресс же в целом, в особенности хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной", — сказал собеседник.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Он отметил, что в медицине существует понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции.

Здесь пригодится один простой совет.

"Поэтому рекомендуется орошать слизистую, чтобы она была влажная. Иммунная система лучше справляется, поскольку сухие слизистые менее устойчивы к проникновению любой инфекции, в том числе коронавирусной", — добавил Богданов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1945)

По теме

Биомолекулы, подавляющие все коронавирусы: открытие российских ученых
Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: 75-я сессия Генассамблеи ООН проходит в виртуальном формате
Евросоюз предпочитает разговаривать на языке санкций: Захарова о черном списке для ЕС.
Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться