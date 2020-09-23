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Стокгольм.

Стокгольм может пасть: власти всерьез задумываются о введении карантина

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1944)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200923/31778474/stokgolm-mozhet-past-vlasti-zadumyvayutsya-o-vvedenii-karantina.html

Швеция неоднократно подвергалась критике из-за отказа ввести жесткие ограничения в связи с COVID-19. Во время эпидемии в стране продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Шведские власти всерьез задумались над введением карантина в Стокгольме на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, в последние несколько недель в столице наблюдается значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах.

Власти обсуждают необходимость введения карантинных мер, чтобы снизить темпы распространения вируса, рассказал врач.

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Тегнелл не стал раскрывать подробности возможных ограничений.

В свою очередь, глава стокгольмского департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон отметил, что после улучшения ситуации в весенние месяцы заболеваемость COVID-19 вновь стала расти. Он призвал жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и предупредил, что инфекция вновь набирает обороты.

"Пандемия все еще продолжается, и меня возмущают люди, которые ведут себя так, как будто все уже закончилось", — сказал он.

Власти Швеции неоднократно подвергались критике из-за отказа ввести жесткие ограничения в связи с COVID-19. Во время эпидемии в стране продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Стокгольм ограничился призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.

На сегодняшний день в стране более 88 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, свыше 5,8 тысячи человек скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1944)

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