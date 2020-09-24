Спина бъет тревогу: ученые назвали необычный симптом рака у человека

Специалисты изучили, на что жалуются больные раком поджелудочной железы, и выявили не изученный до сих пор сигнал - боли в спине.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Если человек испытывает боли в спине, это может свидетельствовать совсем не о радикулите, а быть предвестником серьезного заболевания: рака поджелудочной железы. Об этом сообщает британский портал Express со ссылкой на Cancer Research UK.

По наблюдениям медиков, данный вид онкологии легко спутать с заболеваниями межпозвонковых дисков, это обусловлено тем, как расположена поджелудочная железа в человеческом теле. Боль может распространяться от области живота и отдавать в спину.

Как сообщают врачи, недомогание может усиливаться, когда человек лежит, и снижаться в сидячем положении. Ухудшение самочувствия может наблюдаться после еды, уточняют специалисты.

Когда начинать беспокоиться? Медики по этому поводу говорят так: если у человека нет травм спины или он не испытывает серьезных физических нагрузок, а боли появляются, это должно настораживать.

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