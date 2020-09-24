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Измерение температуры у римских школьников, архивное фото.

Названы условия, когда COVID-19 передается быстрее

© REUTERS / Remo Casilli
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1947)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200924/31774768/nazvany-usloviya-kogda-covid-19-peredaetsya-bystree.html

Ученые мира проводят все новые исследования, чтобы изучить, как ведет себя коронавирус в разных климатических условиях.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Скорость испарения влаги в воздухе является одним из важнейших факторов, влияющих на скорость передачи коронавируса. Об этом со ссылкой на EurekAlert! пишет РИА Новости.

Медицинский работник берет образец мазка для тестирования на коронавирус COVID-19
© AFP 2020 / HECTOR RETAMAL
Исследование показало, как вылечиться от коронавируса без лекарств
Ученые провели ряд теоретических и практических экспериментов. Они изучили, насколько влажность, температура окружающей среды и скорость ветра влияют на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.

Оказалось, что при высокой температуре и низкой относительной влажности жизнеспособность коронавируса значительно снижается, так как высока скорость испарения влаги. Однако если стоит жаркая погода, но влажность повышена, скорость передачи COVID-19 продолжает быть высокой.

Эти данные помогают объяснить тот факт, что в июле пандемия усилилась в тех городах мира, где высока плотность населения и климат характеризуется высокой температурой и влажностью, отмечают ученые.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1947)

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