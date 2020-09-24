Названы условия, когда COVID-19 передается быстрее

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Скорость испарения влаги в воздухе является одним из важнейших факторов, влияющих на скорость передачи коронавируса. Об этом со ссылкой на EurekAlert! пишет РИА Новости.
Оказалось, что при высокой температуре и низкой относительной влажности жизнеспособность коронавируса значительно снижается, так как высока скорость испарения влаги. Однако если стоит жаркая погода, но влажность повышена, скорость передачи COVID-19 продолжает быть высокой.
Эти данные помогают объяснить тот факт, что в июле пандемия усилилась в тех городах мира, где высока плотность населения и климат характеризуется высокой температурой и влажностью, отмечают ученые.
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