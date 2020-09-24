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Луч солнца светит сквозь осенний листок.

Осень без депрессии: эксперт советует, как не поддаться плохому настроению

© AFP 2020 / DPA / Patrick Pleul
Общество
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Sputnik Молдова
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Как сформировать резерв стрессоустойчивости и не дать развиться осенней хандре - рекомендациями поделился специалист в области неврологии.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Сбалансированный режим труда и отдыха, движение и правильное питание помогут преодолеть осеннюю хандру. Так считает главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов, которого цитирует РИА Новости.

"Чтобы справиться с осенней хандрой, человеку необходимо сформировать в своем организме резерв стрессоустойчивости. Первое и самое важное – чередовать работу и отдых, сна должно быть достаточно", - говорит он.

Наряду с умственной деятельностью нужна регулярная физическая активность. "Преимущественно это динамические варианты, так называемые кардиотренировки, о которых многие слышали. Проще говоря, то, что тренирует сердечно-сосудистую систему и прорабатывает мышцы", - отмечает специалист.

Люди гуляют в парке Валя Морилор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам невролога, можно использовать для тренировки велотренажеры или побегать в парке, очень хорошо практиковать скандинавскую ходьбу с палками. Крайне важно не пропускать ясные дни и побольше бывать на солнце.

Любой продолжительный стресс плохо влияет как на психоэмоциальную устойчивость, так и на иммунитет, говорит Ринат Богданов. Последствия могут привести к гипертрофии надпочечников, болезням эндокринной и иммунной систем, вплоть до язвенной болезни.

Не менее, чем физическая активность, для борьбы с осенней хандрой важно правильное питание. В рацион необходимо включать овощи и фрукты, а также контролировать баланс белков, жиров и углеводов.

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Все это, а также строгое соблюдение режима труда и отдыха, позволят человеку сформировать запас стрессоустойчивости и подготовиться к зиме, утверждает специалист.

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