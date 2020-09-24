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Медицинский работник в передвижной лаборатории по диагностике и профилактике COVID-19.

Названы плюсы и минусы существующих в мире типов вакцин от COVID-19

© Sputnik / Alexander Kriazhev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1949)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200924/31786545/nazvany-plyusy-i-minusy-suschestvuyuschikh-v-mire-tipov-vaktsin-ot-covid19.html

В Роспотребнадзоре подробно рассказали, какие есть в мире типы вакцин от коронавируса и как действует каждый из типов.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Пять различных технологических платформ используют мировые научные круги для разработки вакцин от COVID-19. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уже третья: в России начались испытания очередной вакцины от коронавируса.
© Video : Ruptly / МФПИ / АФК "Система", завод "Биннофарм"
К испытаниям приступить: в России изучают новую вакцину от COVID-19

Основу составляют так называемые субъединичные. При их производстве не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Но, как пояснили специалисты российского ведомства, для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз.

Другой тип вакцин производится на основе вирусоподобных частиц. Эти препараты тоже состоят только из вирусных белков. Они безопасны, но и технологически сложны и затратны в производстве.

Производство ДНК- и РНК-вакцины, напротив, одно из самых простых, но технологически недостаточно хорошо разработано, поэтому пока ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.

Что касается еще одно типа вакцин - векторного - то в их применении есть одно "но": присутствие у человека антител к вирусному вектору может стать препятствием, в этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Кошелек
© Sputnik / Vladimir Sergeev
В США вакцина от коронавируса может оказаться платной

Живые ослабленные и инактивированные вакцины, которые также применяются в иммунизации, считаются классическими технологическими платформами и применяются дольше других. Инактивированный препарат содержит нежизнеспособные вирусы. Так что для длительного иммунного ответа часто необходимы повторные введения. При этом живые ослабленные вакцины требуют однократного введения. Однако существует вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций, Минздрав РФ зарегистрировал в августе. Параллельно в России проходят испытания еще четырех препаратов: от центра "Вектор", Центра Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской AstraZeneca.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1949)

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