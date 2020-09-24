Названы плюсы и минусы существующих в мире типов вакцин от COVID-19

В Роспотребнадзоре подробно рассказали, какие есть в мире типы вакцин от коронавируса и как действует каждый из типов.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Пять различных технологических платформ используют мировые научные круги для разработки вакцин от COVID-19. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Основу составляют так называемые субъединичные. При их производстве не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Но, как пояснили специалисты российского ведомства, для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз.

Другой тип вакцин производится на основе вирусоподобных частиц. Эти препараты тоже состоят только из вирусных белков. Они безопасны, но и технологически сложны и затратны в производстве.

Производство ДНК- и РНК-вакцины, напротив, одно из самых простых, но технологически недостаточно хорошо разработано, поэтому пока ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.

Что касается еще одно типа вакцин - векторного - то в их применении есть одно "но": присутствие у человека антител к вирусному вектору может стать препятствием, в этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Живые ослабленные и инактивированные вакцины, которые также применяются в иммунизации, считаются классическими технологическими платформами и применяются дольше других. Инактивированный препарат содержит нежизнеспособные вирусы. Так что для длительного иммунного ответа часто необходимы повторные введения. При этом живые ослабленные вакцины требуют однократного введения. Однако существует вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций, Минздрав РФ зарегистрировал в августе. Параллельно в России проходят испытания еще четырех препаратов: от центра "Вектор", Центра Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской AstraZeneca.

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