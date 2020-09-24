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Нобелевская премия мира, медаль - архивное фото.

Нобелевская премия, возврат на прежний уровень: по миллиону каждому лауреату

© Depositphotos / Venommax8.gmail.com
Общество
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Увеличение суммы объясняется ростом инвестиционного капитала: с 2012 года он умножился с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов). 

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Около 10 миллионов шведских крон (примерно 1 миллион долларов) составит сумма каждой из Нобелевских премий в 2020 году, передает РИА Новости со ссылкой на Фонд Нобеля.

"В свете приближающийся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (около 100 тысяч долларов)", - заявил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

Увеличение суммы премий фонд объясняет ростом инвестиционного капитала: с 2012 года он умножился с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов). 

Нобелевская премия
© Sputnik / Григорий Сысоев
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До 2011 года размер Нобелевской премии уже составлял 10 миллионов крон. Впоследствии, из-за снижения доходов, ее уменьшили до 8 миллионов. В 2017 году размер премий вырос до 9 миллионов крон.

Имена новых лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира станут известны 5 октября. 

В четверг стало известно, что на Нобелевскую премию мира — 2021 выдвинут резидент России Владимир Путин. Заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков.

​Традиционно вручение наград проводится 10 декабря, в день смерти основателя - Альфреда Нобеля. В этом году в связи с пандемией коронавируса организаторы отменили банкет в стокгольмской Ратуше. Церемония вручения медалей и дипломов пройдет онлайн.

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