Российская вакцина от COVID-19 в действии: в Москве первыми прививают медиков

Приоритет был оказан медицинскому персоналу, который находится на переднем крае борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Вакцинация медиков от коронавируса началась в Москве в 11 городских поликлиниках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В четверг градоначальник посетил детско-взрослую поликлинику по адресу Большой Строченовский переулок, дом 23, в которой организован один из центров вакцинации медицинских работников столицы от COVID-19.

"У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, которые находятся на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики", - сказал Собянин.

Он отметил, что нужно воспользоваться такой возможностью, пока она есть.

"Потому что у нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, поэтому очень важно обезопасить врачей от возможного заражения", - сказал Собянин.

Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, городские центры вакцинации медиков были развернуты на базе 11 поликлиник для взрослых. В первую очередь, вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестер, осуществляющих забор крови и другого биоматериала на дому. Для проведения вакцинации медиков поступило 3 472 дозы.

Как отмечается в материалах пресс-службе мэра, с 15 сентября прошли вакцинацию 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.

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