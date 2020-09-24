Путин: Россия проходит период пандемии мягче, чем другие страны

В ходе общения в режиме видеоконференции с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, глава государства очертил круг стоящих перед ними задач, в том числе - в части борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, в частности, призвал глав регионов не выводить проблемы с коронавирусом на второй план, иначе они "полыхнут" и станут испытанием для страны.

"...замечу, что через этот сложный для экономики и социальной сферы период мы проходим гораздо мягче, чем многие другие государства", - сказал российский лидер.

Он попросил собеседников, чтобы их диалог с людьми по ограничительным мерам в ситуации с коронавирусом не приобретал жестких форм и навязывания, которое вызывает отторжение.

Глава государства призвал губернаторов работать с людьми ненавязчиво и аккуратно, но последовательно и системно, чтобы масочный режим соблюдался, а деловой климат восстанавливался.

"Я вас прошу самым внимательным образом на это посмотреть, настроить систему здравоохранения в регионе таким образом, чтобы обеспечить интересы граждан. И, конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации. И там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим", - сказал Путин.

Но при этом, уверен он, важно также продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого, среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей.

"И каждое из этих направлений требует от вас постоянного личного внимания и мобилизации", - добавил президент.

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