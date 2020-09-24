19:35 24 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.69
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Евгений Примаков.

Квоты на обучение в РФ: мест станет больше, а сама система будет реформирована

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200924/31793370/kvoty-na-obuchenie-v-rf-mest-stanet-bolshe-a-sama-sistema-budet-reformirovana.html

Формат предоставления бесплатных мест в российских вузах абитуриентам из стран ближнего зарубежья и Балтии нужно реформировать, считает глава Россотрудничества Евгений Примаков.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Депутат Госдумы РФ Евгений Примаков был назначен руководителем Россотрудничества в конце июня этого года. Он сразу же пообещал серьезные перемены в деятельности российского агентства. Одной из болезненных тем новый глава Россотрудничества обозначил систему выделения квот на обучение в российских вузах для иностранных граждан.  

"Число квот будет увеличиваться - президент (глава РФ Владимир Путин – ред.) же сказал, что их будет больше. К 2023 году число квот должно увеличиться в два раза. Но мы с коллегами из Минобрнауки, из Госдумы обсуждаем, что сама история про квоты не очень эффективна", - сказал агентству Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков.

И привел в пример Беларусь, на которую было выделено большое количество бюджетных мест в вузах, однако России "тяжело тягаться даже с Польшей ".

Евгений Примаков.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Дорога перемен – какие реформы ждет Россотрудничество в этом году?

"Поляки дают возможность не просто учиться, но еще и некие стипендии, гранты для студентов выделяют. Нам сложно конкурировать, если мы предлагаем ребятам просто приходить и учиться. Нужно усовершенствовать систему, чтобы в какой-то момент хотя бы в части этих квот появился компонент грантов и стипендий. Чтобы не просто – идите и учитесь, а - вот вам билет, чтобы долететь, вот вам возможность оплатить жилье или общежитие", - отметил Примаков.

Россотрудничество заинтересовано в том, чтобы иностранные студенты, приезжая в Россию, становились высококлассными специалистами, экспертами в той сфере, в которой учатся, подчеркнул глава агентства. И после обучения возвращались домой, занимали там значимые для них позиции, получали хорошую работу. Однако при нынешней системе часто эти планы не удается претворить в жизнь.

"Есть ребята, которые приезжая в Россию, оказываются в тяжелых обстоятельствах, они уходят работать дворниками, таксистами. Это неправильно даже с точки зрения расходования наших бюджетных средств на обучение этих ребят", - пояснил глава Россотрудничества.

И добавил, что пока четких планов по реформированию системы выделения квот нет, "планы – это уже что-то более или менее четкое, сверстанное", проблема еще только обсуждается. Однако без реформирования уже не обойтись, уверен Евгений Примаков. 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России предложили удвоить квоту на прием иностранных студентов
Вопрос увеличения квот с 15 до 30 тысяч бюджетных мест для иностранных студентов широко обсуждался в Госдуме в начале 2020 года. Тогда председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, называл цифру в 15 тысяч мест не соответствующей международной роли и гуманитарной силе России. И также приводил в пример Польшу, которая только для граждан Беларуси выделяет 10 тысяч бюджетных мест, и Румынию, которая бесплатно ежегодно обучает 5 тысяч граждан Молдовы. В то время как число заявок иностранцев на обучение в России приблизилось к 100 тысячам человек. В итоге в планах Минобрнауки увеличить число квот для иностранных студентов до 30 тысяч человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Можно ли выехать из Молдовы на обучение в Россию в условиях пандемии COVID-19
Москва выделила квоты на получение российского образования в Тирасполе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
Евросоюз предпочитает разговаривать на языке санкций: Захарова о черном списке для ЕС.
Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться