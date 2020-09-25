Знакомые незнакомцы: как не спутать грипп и простуду

В преддверии холодного сезона врачи обращают внимание населения на основные симптомы гриппа и простуды, которые нельзя игнорировать.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Основные отличия гриппа от простуды разъяснил в эфире одного из российских телеканалов врач скорой помощи Петр Давыдов, его цитирует РИА Новости.

Медик отмечает, что при гриппе, в отличие от простуды, высокая температура держится долго и часто не возвращается к норме, даже если заболевший принимает жаропонижающие препараты. При гриппе у пациентов наблюдаются покраснение глаз, "грудной" кашель, ломота в мышцах и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу, говорит он.

"Симптомы простуды иные. У простудившегося человека болит горло, сипнет голос, он страдает от головных болей, могут увеличиться лимфоузлы, появляется тошнота и кашель", - отметил Петр Давыдов. Он считает, что вакцинация является лучшей защитой от гриппа.

О том, что должно вызвать подозрения у заболевшего, Sputnik Молдова ранее интересовался у заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галины Кирьяковой.

"Есть отличительные признаки, которые сразу заставляют задуматься о том, что это грипп. Если у вас сильнейшая интоксикация, вы разбиты, и у вас болит каждая мышца, резко повышается температура до 39-40, боли в глазных орбитах, но нос при этом не "течет", то стоит задуматься, не грипп ли это, и обратиться к доктору", - рассказывала специалист.

Она назвала признаки менее грозных простудных заболеваний, по симптомам схожих с гриппом.

"Если же все начинается с насморка, недомогания, небольшой температуры, но при этом вы сохраняете некоторую активность, несмотря на слабость, то это, скорее всего, не грипп", - отметила Галина Кирьякова.

О том, что сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию COVID-19, ранее говорила и молдавский эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

"Осенью и зимой люди чаще болеют вирусными респираторными инфекциями. Нельзя исключать, что осенью коронавирус нового типа может пересечься с сезонным гриппом. Сейчас нет четких прогнозов, какой из вирусов может поглотить "соперника" , - заявляла она в эфире студии Sputnik Молдова.

Не секрет, что грипп и простуда опасны не сами по себе, а своими осложнениями. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют при первых признаках недомогания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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