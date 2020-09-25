Книга о советских военнопленных в немецких концлагерях - на русском языке

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Книга немецких историков Райнхарда Отто и Рольфа Келлера "Советские военнопленные в системе концлагерей Германии" переведена на русский язык и уже увидела свет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Австрии.

Как сообщается, презентация издания пройдет в будущем году - мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Кроме того, авторы проведут несколько лекций.

🔷Вышло в свет русскоязычное издание книги Рейнхарда Отто и Рольфа Келлера «Советские военнопленные в системе концлагерей Германии». Публикация стала возможной при финансовой поддержке 🇷🇺🇦🇹форума общественности Сочинский диалог. pic.twitter.com/oLlzgjhmdP — RusBotschaft Wien (@RusBotWien) September 24, 2020

​В российском посольстве сообщили, что большую часть тиража безвозмездно распределят по вузам и городским библиотекам, однако ее можно будет и приобрести - через издательство.

На немецком языке работа Райнхарда Отто и Рольфа Келлера была представлена в Вене в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что запланирован перевод книги на русский язык.

Исследование историков - это результат трех десятилетий кропотливой работы в архивах, изучения документов и других источников. В своей книге они подробно описывают процесс отправки военнопленных в лагеря, работу нацистской системы, рисуют нелегкие и полные лишений судьбы людей.

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