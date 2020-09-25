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Женщина в защитной маске в вагоне поезда на станции метро Новокузнецкая в Москве.

Во избежание жестких мер: Собянин призвал москвичей соблюдать режим

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1961)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200925/31798375/vo-izbezhanie-zhestkikh-mer-sobyanin-prizval-moskvichey-soblyudat-rezhim.html

Москве удастся избежать возвращения к жестким эпидемиологическим ограничениям, если горожане будут строго соблюдать рекомендации властей, заявил Сергей Собянин.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Просьбу к пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями перейти с 28 сентября в дистанционный формат или взять отпуск разместил на своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Обращение вызвано ситуацией с COVID-19.

Он также рекомендовал пожилым людям без особой необходимости не выходить из дома, временно воздержаться от посещения родных и знакомых. Ограничения не касаются прогулок на свежем воздухе.

Московский градоначальник надеется, что возвращения к жестким ограничениям из-за распространения коронавируса удастся избежать.

"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", - отметил Собянин в своем личном блоге.

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Он также отдал поручение руководителям предприятий перевести значительную часть работников в дистанционный режим работы. Мэр сообщил, что в российской столице наблюдается "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". Поэтому попросил жителей города строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте и в общественных местах.

"Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность", - подчеркнул Собянин, обратив внимание на то, что с приближающимися в регионе холодами ожидается и традиционный рост простудных заболеваний.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1961)

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