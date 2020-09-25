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Участница карнавала в Рио-де-Жанейро, архивное фото.

Карнавала не будет: праздник в Рио отменен из-за коронавируса

© REUTERS / Pilar Olivares
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200925/31799506/karnavala-ne-budet-prazdnik-v-rio-otmeneni-iz-za-koronavirusa.html

Поклонники красочного и яркого ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро - в печали: праздник пришлось отменить из-за COVID-19.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Проведение в феврале 2021 года прославленного ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменяется. Решение приняли организаторы из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

© REUTERS / Paulo Whitaker
Представители одной из школ самбы на карнавале в Рио, архивное фото.

По традиции, красочное представление в Рио проходило с пятницы по вторник перед Великим постом.

"В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к решению, что мероприятие должно быть отложено", - говорит глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра.

По его словам, школы самбы не в состоянии подготовиться к февральскому шоу, так как лишены финансовых и организационных возможностей.

Candidate for Queen of Samba, Mayara do Nascimento dos Santos, performs during the final selection of the Rio de Janeiro's Carnival 2017 Samba Court at Cidade do Samba in Rio de Janeiro, Brazil, on October 11, 2016
© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
Карнавал в Рио-де Жанейро, архивное фото.

Жорже Кастанейра допустил, что карнавал, каждый раз привлекающий в крупнейший город Бразилии толпы туристов, возможно будет провести позже, если появится эффективная вакцина от коронавируса.  

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. По данным института Джонса Хопкинса, до настоящего времени здесь отмечено 4,657 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 139 тысяч смертей от вызванных им осложнений.

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