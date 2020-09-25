Карнавала не будет: праздник в Рио отменен из-за коронавируса

Поклонники красочного и яркого ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро - в печали: праздник пришлось отменить из-за COVID-19.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Проведение в феврале 2021 года прославленного ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменяется. Решение приняли организаторы из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

© REUTERS / Paulo Whitaker Представители одной из школ самбы на карнавале в Рио, архивное фото.

По традиции, красочное представление в Рио проходило с пятницы по вторник перед Великим постом.

"В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к решению, что мероприятие должно быть отложено", - говорит глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра.

По его словам, школы самбы не в состоянии подготовиться к февральскому шоу, так как лишены финансовых и организационных возможностей.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba Карнавал в Рио-де Жанейро, архивное фото.

Жорже Кастанейра допустил, что карнавал, каждый раз привлекающий в крупнейший город Бразилии толпы туристов, возможно будет провести позже, если появится эффективная вакцина от коронавируса.

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. По данным института Джонса Хопкинса, до настоящего времени здесь отмечено 4,657 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 139 тысяч смертей от вызванных им осложнений.

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