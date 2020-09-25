15:16 25 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Дельфин-афалина в Московском дельфинарии, архивное фото.

Спасти и вернуть океану: в Австралии идет борьба за жизнь дельфинов

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/18/31422277.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200925/31800129/spasti-i-vernut-okeanu-v-australia-boryutsya-za-zhizn-delfinov.html

Добровольцам и сотрудникам природоохранных служб Австралии удалось спасти примерно сотню выбросившихся на берег дельфинов.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. У западного побережья австралийского штата Тасмания спасены не менее 94 черных дельфинов из выбросившихся на днях на мелководье, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Примерно 270 дельфинов-гринд были обнаружены в понедельник на мелководье в заливе Маккуори. В среду на отмели нашли еще примерно 200 особей. Сообщалось, что погибли не менее 380 дельфинов, однако впоследствии местные службы уточнили, что не выжили 350 млекопитающих.

Операция по спасению дельфинов длится уже несколько дней, сообщает источник, к ней подключены спасатели и добровольцы. Примерно 88 особей удалось вернуть в океан в четверг, к утру пятницы были спасены еще шесть. По информации властей, не исключено, что эта статистика увеличится еще на 12 дельфинов. 

Специалисты отмечают: причины, почему дельфины выбрасываются на берег, остаются неясными. Возможно, поводом служит испуг либо потеря ориентации. Эти водные млекопитающие используют для навигации эхолокацию. Биологи, однако, подчеркивают, что нынешнее количество выбросившихся на берег дельфинов стало для Тасмании рекордным.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Испанцы спасли дельфина, выбросившегося на берег


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
LIVE: Пожар в Национальной филармонии Кишинева
Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться