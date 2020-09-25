Спасти и вернуть океану: в Австралии идет борьба за жизнь дельфинов

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. У западного побережья австралийского штата Тасмания спасены не менее 94 черных дельфинов из выбросившихся на днях на мелководье, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Примерно 270 дельфинов-гринд были обнаружены в понедельник на мелководье в заливе Маккуори. В среду на отмели нашли еще примерно 200 особей. Сообщалось, что погибли не менее 380 дельфинов, однако впоследствии местные службы уточнили, что не выжили 350 млекопитающих.

As rescuers prepare to try to save a large pod of stranded whales off Tasmania's West Coast, researchers explain why such events are not uncommon https://t.co/cGFj978HDO (via @abcnews) — ABC Australia (@ABCaustralia) September 22, 2020

Операция по спасению дельфинов длится уже несколько дней, сообщает источник, к ней подключены спасатели и добровольцы. Примерно 88 особей удалось вернуть в океан в четверг, к утру пятницы были спасены еще шесть. По информации властей, не исключено, что эта статистика увеличится еще на 12 дельфинов.

Специалисты отмечают: причины, почему дельфины выбрасываются на берег, остаются неясными. Возможно, поводом служит испуг либо потеря ориентации. Эти водные млекопитающие используют для навигации эхолокацию. Биологи, однако, подчеркивают, что нынешнее количество выбросившихся на берег дельфинов стало для Тасмании рекордным.

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