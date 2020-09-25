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Следственный комитет.

Дело о фото нацистов во время "Бессмертного полка": еще двое фигурантов

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200925/31801278/delo-o-foto-natsistov-vo-vremya-bessmertnogo-polka-esche-dvoe-figurantov.html

Материалы направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и последующей передачи в суд.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Следственный комитет России завершил расследование еще двух дел, которые связаны с публикацией снимков нацистских преступников во время онлайн-акции "Бессмертного полка", передает РИА Новости.

"Уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и последующей передачи в суд", —  уточняется в пресс-релизе.

Первое из дел открыто против жителя Кемерово. Он выложил на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. По второму делу в реабилитации нацизма обвиняют жителя Перми, который загрузил на сайт фото изменника родины Андрея Власова.

Ни первый, ни второй свою вину не признали. 

© Sputnik / Артур Лебедев
В России наказали устроившего провокацию на сайте "Бессмертный полк"

Из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка"  в этом году прошло в формате онлайн. Родные и близкие фронтовиков присылали на адрес проекта фотографии своих героических дедов и прадедов. Однако среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, Гиммлера, Власова и других.

Как выяснило следствие, снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. Как полагает Следственный комитет, они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".

Уголовные дела против участвовавших в этом российских граждан возбуждены, по двум уже вынесены приговоры.

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