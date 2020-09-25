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Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова.

Минздрав России: рост заболеваемости COVID-19 был спрогнозирован

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1962)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200925/31803833/minzdrav-russia-rost-zabolevaemosti-covid-19-byl-sprognozirovan.html

В ведомстве прокомментировали наблюдаемую в стране динамику инфицирования коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается сейчас в РФ, прогнозировался ранее, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемостью коронавирусом", - сказал Кузнецов.

По его словам, в России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, 23 тысячи коек оборудованы ИВЛ.

"На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации", - добавил помощник министра здравоохранения России.

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На необходимость соблюдения всех предписанных противоэпидемических мер обратил вни мание в свою очередь главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас в России, ожидался, так как вновь сформировались рабочие и учебные коллективы, соответственно выросла нагрузка на транспортную систему, кроме того, большое количество россиян перемещалось между регионами во время отпусков, что способствовало распространению вируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1962)

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